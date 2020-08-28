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Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Kendirlioğlu, pamuktaki sıkıntıları dile getirdi

Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, pamuk üretimindeki sıkıntıları ve önümüzdeki günlerde başlayacak olan pamuk hasat dönemi öncesi alınması gereken tedbirleri açıkladı.

Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Kendirlioğlu, pamuktaki sıkıntıları dile getirdi
28.08.2020 12:35 | Son Güncelleme: 28.08.2020 12:38

Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, pamuk üretimindeki sıkıntıları ve önümüzdeki günlerde başlayacak olan pamuk hasat dönemi öncesi alınması gereken tedbirleri açıkladı. Türkiye'deki mevcut pamuk toplama makinelerinin şu an itibariyle talebi karşılayabilecek durumda olmadığını belirten Kendirlioğlu, "İkinci el makine ithalatına izin verilmezse Türk pamuk vaktinde toplanamaz" dedi.

Pamuk üreticisinin önemli sıkıntıları olduğunu ve sektördeki sıkıntıların çözümü için yetkililerden yardım beklediklerini kaydeden Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu ve Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Pamuk hasadı önümüzdeki günlerde başlıyor ve en geç 35-40 gün içerisinde hasat edilip depoya alınması gerekiyor. Pamuk, yağıştan ve hava şartlarından olumsuz etkilendiği için bir an önce hızlıca hasat edilmesi gereken bir ürün. Bu nedenle makineli hasat çok önemli. Ancak döviz artışı nedeniyle makine fiyatları yüksek rakamlara ulaştı. Ülke genelinde de ciddi bir makine açığı var. Bu sıkıntının çözümü için belli yaştaki 2. el makine ithalatına izin verilmelidir. 2. el makine ithalatı serbest bırakılmaz ise hasat mevsiminde sıkıntı artar" dedi.

"Müdahale alım sisteminin devreye sokulmasını bekliyoruz"

Girdi fiyatlarındaki artışa karşın pamuk fiyatlarının gerilediğini ve bu yıl fiyatlar 5 TL'nin altına düşerse müdahale alımının devreye sokulmasını beklediklerini ifade eden Başkan Kendirlioğlu, "Pamuk girdi fiyatları özellikle ilaç, tohum, gübre ve akaryakıt fiyatlarında son 3 yılda yaklaşık yüzde 300 civarında artış oldu. Buna karşın 3,5-4 TL aralığındaki pamuk fiyatları geçen yıl yaklaşık yüzde 25 geriledi. Şu anda borsada 4 TL civarında işlem görüyor. Hasat sezonu fiyatlar düşerse bu ciddi sıkıntı olur. Bu yıl pamuk üretim maliyeti 5 TL'dir. Fiyatların 5 TL'nin altına düşmesi durumunda müdahale alımının devreye girmesini bekliyoruz" diyerek bu işi için TARİŞ'in 44 adet pamuk tarım satış kooperatifinin bu iş için hazır olduğunu kaydetti.

"Üretimin yüzde 11'i Aydın'da yapılıyor"

Türkiye genelindeki pamuk üretiminin yüzde 11'inin Aydın'da yapıldığını belirten Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, her geçen gün de üretimin düştüğünü söyledi. Pamuğa küsüp kaçan çiftçinin en az 3 yıl geri dönmediğini şu anda Efeler, İncirliova, Germencik ve Söke dışında pamuk ekimi yok denecek kadar azaldığını kaydeden Kendirlioğlu, "Eskiden ciddi bir pamuk üretimi olan Nazilli'de şu anda ekim ve üretim yapan çiftçi sayısı yüzde 50 düştü. Çine, Köşk ve çevresinde pamuk ekimi kalmadı. Pamuk çiftçisi ürüne küsüp başka ürüne yöneldiğinde diğer ürünlerinde dengesini kaçırıyor. Şu anda pamuğun ülkemize gayri safi milli hasılası 15 milyar dolar. Pamukçu desteklenirse bu döviz kaybı da sona erer" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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