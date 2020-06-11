Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı Elazığ Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Baskil ilçesinde düzenlendi.

Elazığ Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Baskil ilçesinde düzenlendi.

Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, salgın sürecinden sonra tedbirler alarak, aylık toplantılarını yaptıklarını söyledi.

Bu ayın toplantısına ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Zilayaz, "Çiftçilerimizin taleplerini ve bu süreçten sonra tarım ve hayvancılık konularını görüştük." dedi.

Kaynak: AA