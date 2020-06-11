Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Elazığ Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Baskil ilçesinde düzenlendi.

Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
11.06.2020 20:13 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:50

Elazığ Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Baskil ilçesinde düzenlendi.

Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, salgın sürecinden sonra tedbirler alarak, aylık toplantılarını yaptıklarını söyledi.

Bu ayın toplantısına ev sahipliği yaptıklarını kaydeden Zilayaz, "Çiftçilerimizin taleplerini ve bu süreçten sonra tarım ve hayvancılık konularını görüştük." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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