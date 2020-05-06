Ziraat mühendislerinden gıda yardımı
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Ziraat mühendislerinden gıda yardımı

Ziraat mühendislerinden gıda yardımı
06.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:44

Karabük Ziraat Mühendisleri Odası ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Karabük Valiliğine gıda yardımında bulundu.

Karabük Ziraat Mühendisleri Odası ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Karabük Valiliğine gıda yardımında bulundu.

Karabük Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Adem Aydın, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de zor bir süreç yaşandığını söyledi.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle her zamankinden daha fazla birlik, beraberlik ve yardımlaşmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Aydın, "Bu salgın döneminde özellikle sabit geliri olmayan ailelerin daha çok mağdur olduğu, içinde bulunduğumuz mübarek ramazan ayında yaşanan bu mağduriyetlerin giderilebilmesine bir nebzede olsa katkıda bulunabilmek amacıyla üyelerimizin de katkılarıyla imkanlarımız ölçüsünde Karabük Ziraat Mühendisleri Odası olarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 65 adet gıda kolisini Karabük Valiliğine teslim ettik" dedi.

Salgın döneminde insanların hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için en önemli ihtiyacın gıda ihtiyacı olduğunun görüldüğünü aktaran Aydın, "Her platformda dile getirmeye çalıştığımız gibi bu salgın dönemi bize milli güvenliğimiz açısından savunma sanayimizin güçlü olması ne kadar önemli ise tarım sektörününde en az savunma sanayi kadar güçlü olması gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu nedenle ülkemizin imkanları doğrultusunda tarımsal faaliyetlerin önünü açacak güçlü tarım politikalarını hep birlikte planlayarak uygulamalıyız. Bu vesile ile buruk geçirdiğimiz ramazan ayının ve ardından gelen Ramazan Bayramı'nın ülkemizin güzel günlerine kavuşmasına vesile olmasını ve 2020 yılınında tarımsal üretim açısından bol ve bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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