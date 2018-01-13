Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Başkan Ataç'a Ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Başkan Ataç'ı ziyaret eden Özden Güngör ve beraberindekilere, Ziraat Mühendisleri Odası Eskişehir Şube Başkanı Levent Özbunar, Eskişehir eski Şube Başkanı Yusuf Kızıldağ, Eskişehir eski Şube İl Temsilcisi Hıdır Sarıoğlu, Eskişehir Şubesi 2. Başkanı Utku Çolak ve Eskişehir Şube Saymanı Bekir Doğan da eşlik etti. Güngör Ziraat Mühendisleri Odası'nın çalışmaları hakkında Başkan Ataç'a bilgiler aktardı ve Tepebaşı Belediyesi'nin üreticileri destekleyen çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da Ziraat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Özden Güngör'e çalışmalarında başarı dileklerini iletti. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR