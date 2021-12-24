Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilciliğine Rıfat Gümüş seçildi

SİİRT (AA) - Ziraat Mühendisleri Odası Siirt İl Temsilciliğine Baykan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Gümüş seçildi.

Yapılan seçimde başkan seçilen Gümüş, kendisini bu görev layık gören tüm üyeleri mahcup etmeyeceğini söyledi.

Gümüş, önceki başkan ve yönetime teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Özelde ilimiz genelde ülkemizin tarımsal sorunlarla yakından ilgileneceğiz, verimlerinin artırılması için çalışacağız. Mesleki sorunlarla ilgili meslek kuruluşları ile iş birliği yaparak ortak mesleki çalışma ve proje yapmayı, meslek elemanlarının eğitimleri konusunda öneri ve yardımlarda bulunmayı hedefliyoruz."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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