Ziraat mühendisi kırlangıç yavrularına "anne şefkati" ile bakıyor Kırklareli'de sağanak nedeniyle bir evin duvarındaki yuvalarının yıkılması sonucu yere düşen üç kırlangıç yavrusuna, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinde görevli ziraat mühendisi Çiler Yavaş tarafından "anne şefkati" ile bakılıyor.

Kırklareli'de sağanak nedeniyle bir evin duvarındaki yuvalarının yıkılması sonucu yere düşen üç kırlangıç yavrusuna, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesinde görevli ziraat mühendisi Çiler Yavaş tarafından "anne şefkati" ile bakılıyor.

Geçen hafta yuvaları yıkıldıktan sonra şubeye getirilen bitkin haldeki yavruları gören Yavaş, şube müdürü Murat Deniz'e, kuşlara kendisinin bakabileceğini iletti.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesine gönderilmesi planlanan kuşlar için seferber olan Çiler, yavruları bir beze sararak küçük bir kovanın içerisine yerleştirdi.

Çiler, veterinerden aldığı şırınga ve mama ile beslediği, hafta sonu da evinde "anne şefkati" ile baktığı kuşları bir an olsun yalnız bırakmıyor.

"Bir nevi annelik görevi görüyorum"

Yavaş, AA muhabirine, bir vatandaş tarafından bulunarak kuruma getirilen yavru kırlangıçlara annelik yaptığını söyledi.

Yavruları ilk gördüğünde çok duygulandığını ve yuvasız kaldıkları için üzüldüğünü ifade eden Yavaş, hemen kuşlara sıcak bir yuva ortamı hazırladığını belirtti.

Yavaş, yavruların henüz çok küçük olduklarını vurgulayarak, "Yavrularımıza biz bakacağız ve biraz yetiştikten sonra da doğaya salacağız. Hafta sonu eve götüreceğim mecburen. Evde benimle beraber, ben nereye onlar oraya. Çünkü 2 gün burada kendi başlarına yapamazlar." dedi.

Karınları aç olunca kuşların hareketlenmeye başladıklarını anlatan Yavaş, "Onları besliyoruz ve güzel tepkiler alıyoruz. Vatandaşın da ilgisini çekiyor. Henüz bir isim koymadım, koymalı mıyım onu da bilmiyorum. Aramızda bir bağ olmasını istemiyorum. Zaten onlar da çok fazla alışmasınlar bize. Mümkün olduğunca sessiz sakin ortamda insana çok fazla alışmasınlar. 20-25 gün daha besleyeceğiz." diye konuştu.

Yavaş, hayvanları çok sevdiğini vurgulayarak, "Çok hayvan besledim. Yaban hayvanı değil ama kedi, köpek, kuş gibi çeşitli hayvanlarım oldu. Onları bebeklikten itibaren yetiştirdim. Bir nevi annelik görevi görüyorum gibi. Ben olmasaydım kırlangıçlar muhtemelen fakülteye gönderilecekti. Normalde yaralı yaban hayvanlarını İstanbul Üniversitesine gönderiyoruz. Orada tedavileri bakımları yapılıyor, daha sonra da doğaya kazandırılıyor." sözlerine yer verdi.

Kaynak: AA