Ziraat mobil sorun mu var? Ziraat mobil açılmıyor? Ziraat çöktü mü?

Akbank sorunundan sonra vatandaşlar, Ziraat mobil çalışmıyor? Ziraat mobil sorun mu var? Ziraat mobil açılmıyor? "Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor?" , "Ziraat Bankası mobil çöktü mü, ne zaman açılacak? sorularının yanıtı araştırmaya başladı.