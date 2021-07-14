Ziraat mobil sorun mu var? Ziraat mobil açılmıyor? Ziraat çöktü mü?
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Ziraat mobil sorun mu var? Ziraat mobil açılmıyor? Ziraat çöktü mü?

Ziraat mobil sorun mu var? Ziraat mobil açılmıyor? Ziraat çöktü mü?
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Akbank sorunundan sonra vatandaşlar, Ziraat mobil çalışmıyor? Ziraat mobil sorun mu var? Ziraat mobil açılmıyor? "Ziraat mobil uygulama neden açılmıyor?" , "Ziraat Bankası mobil çöktü mü, ne zaman açılacak? sorularının yanıtı araştırmaya başladı.

Ziraat Bankası mobil uygulamasında vatandaşlar bazı sorun ile karşılaştı. Peki, Ziraat mobil sorun mu var? Ziraat mobil açılmıyor?

ZİRAAT MOBİL SORUN MU VAR?

Ziraat Bankası'na internet üzerinden giriş yapmaya çalışan müşteriler sorun ile karşı karşıya kalıyor. Kısa süreliğine giriş sorunu karşısında yetkililerden herhangi bir açıklama gelmedi.

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