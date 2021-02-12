Ziraat kupası yarı final maçları ne zaman? Ziraat kupası yarı final maçları tarihleri neler?
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Ziraat kupası yarı final maçları ne zaman? Ziraat kupası yarı final maçları tarihleri neler?

12.02.2021 02:55 | Son Güncelleme: 12.02.2021 02:59
Ziraat kupası yarı final maçları ne zaman? Ziraat kupası yarı final maçları tarihleri neler?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finali Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla sona erdi. Ziraat kupası yarı final maçları ne zaman? Ziraat kupası yarı final maçları tarihleri neler?

11 Şubat tarihinde gerçekleşen Ziraat Kupası çeyrek finalinin ardından yarı finale bilet alan takımlar belli oldu. Ziraat kupası yarı final maçları ne zaman? Ziraat kupası yarı final maçları tarihleri neler?

ZİRAAT KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Ziraat kupası çeyrek finalinin 11 Şubat tarihinde Konyaspor - Beşiktaş maçıyla sonlandı ve Ziraat kupası yarı final heyecanıyla devam ediyor. Ziraat kupası yarı final finalistleri çeyrek finaldeki mücadelelerin ardından Beşiktaş, Antalyaspor, Alanyaspor, Başakşehir takımları oldu. Ziraat kupası yarı final karşılaşması 16 - 17 - 18 Mart tarihlerinde oynanacak.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 02:59:31. #1.14#
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