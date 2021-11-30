Ziraat Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? 27 Kasım Salı bugün hangi maçlar var?

Bu akşam maç var mı? 14 Kasım Pazar bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Ziraat Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda

ZİRAAT KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA

17:00 M.Başakşehir – Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Aspor

19:00 Adana Demirspor - Serik Bld. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Aspor

21:00 Antalyaspor – Amedspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Aspor

Göztepe maçı sonrası basında en çok tartışılan konu Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'deki geleceği oldu.



Sizce Fenerbahçe Vitor Pereira ile yola devam etmeli mi? — Haberler (@Haberler) November 29, 2021

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