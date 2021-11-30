Ziraat Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? 27 Kasım Salı bugün hangi maçlar var? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ziraat Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? 27 Kasım Salı bugün hangi maçlar var?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Ziraat Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda? 27 Kasım Salı bugün hangi maçlar var?

Bu akşam hangi maçlar var? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig'in maçlarının yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve 2022 Dünya Kupası maçlarının olup, olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Ziraat Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda?

Bu akşam maç var mı? 14 Kasım Pazar bugün hangi maçlar var? sorularının yanıtı merak ediliyor. Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Ziraat Kupası maçları ne zaman, hangi kanalda

ZİRAAT KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA

17:00 M.Başakşehir – Bodrumspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Aspor

19:00 Adana Demirspor - Serik Bld. Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Aspor

21:00 Antalyaspor – Amedspor Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Aspor

Hayranları bu geceye kilitlendi! Ünlü model, Ballon D'or'u Messi kazanırsa stat önünde çırılçıplak soyunacak

Hayranları bu geceye kilitlendi! Ünlü model, Ballon D'or'u Messi kazanırsa stat önünde çırılçıplak soyunacak

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title