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Ziraat Katılım yılın ikinci çeyreğinde 138,3 milyon lira kar etti

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Ziraat Katılım, müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı icrası sonucunda, 2020 ikinci çeyreğini 138,3 milyon lira kar ile tamamladı.

Ziraat Katılım yılın ikinci çeyreğinde 138,3 milyon lira kar etti
25.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:21

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Ziraat Katılım, müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı icrası sonucunda, 2020 ikinci çeyreğini 138,3 milyon lira kar ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını yaygınlaştıran Ziraat Katılım yurt içinde 45 ilde 101 şubeye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Bankadan yapılan açıklamada Özdemir, Ziraat Katılım'ın toplam aktiflerinin 2019 yılı sonuna göre 2020 ikinci çeyreğinde yüzde 27 artışla 46,1 milyar liraya ulaştığını, toplanan fonların ise yine aynı döneme göre yüzde 30 artış ile 33 milyar lira olduğunu belirtti.

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan Ziraat Katılım'ın her zaman için reel sektörün yanında olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Ziraat Katılım, müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı icrası sonucunda, 2020 ikinci çeyreğini 138,3 milyon lira kar ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını yaygınlaştıran Ziraat Katılım yurt içinde 45 ilde 101 şubeye ulaştı. Ekonomik İstikrar Kalkanı hamlesi kapsamında birinci çeyrek sonunda hayata geçirilen 'İşe Devam Finansman Desteği Paketi' ve 'Çek Ödeme Destek Paketi' uygulamalarını sürdürdük. İkinci çeyrek sonu itibariyle müşterilerimize toplam 5 milyar lira finansman sağladık.

Kullandırdığımız nakdi fonlar önceki yıla göre yüzde 35 artışla 33,1 milyar lira seviyesine çıkarken nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 51 milyar lira olarak gerçekleşti. Normalleşme sürecine geçiş ve sosyal hayatın canlanması için uygulamaya aldığımız yeni finansman paketleri ile hem vatandaşlarımızın finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmesine, hem de canlanan taleple birlikte firmaların üretimlerini ve istihdamlarını sürdürmelerine destek olduk."

"Kira sertifikası ihraçlarımız 19,2 milyar liraya ulaştı"

Yılın ikinci çeyreğinde 10 adet kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladıklarını aktaran Özdemir, "Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığı ile gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 5,5 milyar lira fonlama temin edilirken, kira sertifikası ihraçlarının tamamına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde talep gelmiştir. Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 61 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 19,2 milyar lira hacme ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Özdemir, Ziraat Katılım Bankkart çalışmalarına ilişkin, "Bankkart çalışmalarımız tamamlanarak Haziran itibariyle müşterilerimizin kullanımına sunuldu. Kart hamillerimiz, Ziraat Katılım Bankkart ile üye iş yeri programına dahil iş yerlerinden taksitli işlem yapabilecek, puan kazanabilecek, güvenli ve hızlı şekilde elektronik ticaret ve temassız işlem gibi geniş yelpazede işlemler gerçekleştirebileceklerdir. Ziraat Katılım Bankkart ile müşteri sadakatinin, ödeme sistemleri pazar payımızın ve karlılığımızın artmasını hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde müşteri deneyimi ve tüketici beklentilerini ön planda tutarak geliştirilecek yeni özellik ve uygulamalarla beraber sektörde Ziraat Katılım Bankkart kredi kartı rekabetçi bir ürün olarak yerini alacaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ilk yerli endüstriyel enzim fabrikası LIVZYM'i hayata geçirdik"

Finansal ortaklıklar ile ilgili başarılı bir grafik çizdiklerini belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Son olarak Ziraat Katılım'ın sermaye ortaklığı ile Türkiye'nin ilk yerli endüstriyel enzim fabrikası LIVZYM Biyoteknoloji 26 Haziran'da düzenlenen törenle faaliyetlerine başladı. LIVZYM, Afrika'dan Rusya'ya kadar olan bölgede kurulan ilk endüstriyel enzim fabrikası konumundadır. Yıllık küresel pazar büyüklüğü 8 Milyar ABD Doları olan enzimler; gıda, deterjan, kağıt, tekstil, deri ve yem sektörlerinde teknolojik ara ürün olarak kullanılmaktadır. Ziraat Katılım olarak LIVZYM yatırımımız ile ithal ikame ürünlerin yurt içerisinde yerli ve milli imkanlarla üretilmesi, istihdama katkı sağlanması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedeflenmiştir. Livzym Biyoteknoloji ile kurulan Finansal Ortaklığın ülkemizde biyoteknoloji alanındaki diğer girişimlere öncü olması ve üretim kapasitesiyle de ülke ekonomisine katma değer sağlaması beklenmektedir."

Özdemir, son olarak "Köklü kurumsal kültürümüzün yansıması olan değerlerimiz ve etik ilkelerimiz doğrultusunda, reel ekonomiye katkımızı artırmak üzere özveriyle çalışmayı sürdüreceğiz. Katılım finans sistemine katkıda bulunmak, ekonomimize desteğimiz artırmak ve daha fazla katma değer oluşturmak amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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