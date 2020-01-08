Haberler » Ekonomi » Ziraat Katılım, sıfır konutta aylık finansman oranını yüzde 0,79'a düşürdü - Ekonomi

Ziraat Katılım, sıfır konutta aylık finansman oranını yüzde 0,79'a düşürdü

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren geçerli olmak üzere aylık yüzde 0,79'a düşürdüğünü duyurdu.

08.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 08.01.2020 12:32
Ziraat Katılım, sıfır konutta aylık finansman oranını yüzde 0,79'a düşürdü

Ziraat Katılım, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren geçerli olmak üzere aylık yüzde 0,79'a düşürdüğünü duyurdu.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, banka, 500 bin liraya kadar ve azami 120 ay vadeli olmak üzere, sıfır konutlarda finansman oranını bugünden itibaren yüzde 0,79'a indirdi.

Söz konusu konut finansmanı kapsamında, konutun tespitinde, "konut üreticisi (müteahhit ve/veya yüklenici firma) tarafından ilk kez satışa konu edilen" koşulu aranacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler