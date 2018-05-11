Ziraat Katılım Konut Finansman Oranlarını Aylık Yüzde 0,98'e Düşürdü

Ziraat Katılım, 10 yıla kadar olan vadelerde konut finansman oranını aylık yüzde 0,98'e indirdi.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinde önemli bir role sahip olan konut sektörünün, bünyesinde barındırdığı istihdam ve etkilediği alt sektörler göz önünde bulundurulduğunda bir nevi lokomotif görevi gördüğü dile getirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ziraat Katılım, kuruluş misyonunun bir gereği olarak, katılım bankacılığı prensiplerine uygun olarak, müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini en uygun koşullarda karşılamayı kendisine bir görev addetmiştir. Ziraat Katılım, müşterilerinin konut kredisi taleplerini uygun kar payı oranları, etkinliğini daha da artırmakta olduğu hızlı ve kolay değerlendirme süreçleri, her kesime uygun koşullarda sunulan geniş ürün yelpazesi ve gelire uygun özel ödeme planı seçenekleri ile karşılamayı sürdürmektedir. Uyguladığı fiyatlama politikasıyla, başta düşük ve orta gelir grubunda yer alan müşteriler olmak üzere farklı özellikteki müşterilerin konut alımı için ihtiyaç duyduğu finansmana erişim sağlanması, bankanın iş modelinde öncelikli olarak yer almaktadır.

Köklü kurumsal kültürümüzün yansıması olan değerlerimiz ve etik ilkelerimiz doğrultusunda, reel ekonomiye katkımızı artırmak ve bireylerin uygun koşullarda finansmana erişmesi noktasında özveriyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Katılım bankacılığını yaygınlaştırma misyonumuza sıkıca bağlı kalarak projelerimize kararlılıkla devam ederken, nihai hedefimiz Türkiye ekonomisine artan oranda değer üretmek ve sürdürülebilir kalkınmayı desteklemektir. Ziraat Katılım, 'Paylaştıkça daha fazlası' ilkesiyle, ülkemiz ekonomisine değer katmaya devam etmektedir. Bu kapsamda 10 yıla kadar olan vadelerde indirime giderek konut finansman oranını aylık yüzde 0,98 olarak belirlemiştir. "