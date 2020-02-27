Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir: "Reel sektörün finansmanına yönelik desteğimiz arttı"

27.02.2020 16:26 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:26

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, kurumun 2019 finansal verilerine ilişkin, "Kullandırdığımız nakdi fonlar, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 63 artarak 28,9 milyar TL'ye, gayri nakdi fonlar ise yüzde 10'luk büyüme ile 11,3 milyar TL'ye ulaşmıştı." ifadelerini kullandı.

Özdemir, Ziraat Katılım'ın 2019 yılı finansal verilerine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Ziraat Katılım'ın 2019 yıl sonu itibarıyla toplam aktiflerini bir önceki yıl sonuna göre yüzde 64 artırarak 36,4 milyar TL bilanço büyüklüğüne taşıdığını ifade eden Özdemir, "Kullandırdığımız nakdi fonlar, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 63 artarak 28,9 milyar TL'ye, gayri nakdi fonlar ise yüzde 10'luk büyüme ile 11,3 milyar TL'ye ulaşmış olup, ülkemiz ekonomisine sağlanan destek toplam 40,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu süreçte, ekonomimizin can damarı konumundaki KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteğimiz artarak devam etmiştir. 2019 yıl sonu itibarıyla toplanan fonlar, önceki yıla göre yüzde 68 artarak 25,5 milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır." bilgilerini verdi.

"Aktif kalitemizi koruyoruz"

Özdemir, Ziraat Katılım olarak aktif kalitesini korumayı ve geliştirmeyi öngören bir büyüme stratejisini benimsediklerini belirterek, "Tahsis ve fon kullandırım süreçlerimiz ile erken uyarı ve risk izleme altyapımız bu doğrultuda sürekli olarak geliştirilmektedir. Sürdürülebilir büyüme ve müşteri odaklılık stratejilerimiz doğrultusunda, 2019 yılında kullandırılan fonlar hızlı büyümesini sürdürmüştür." ifadelerini kullandı.

"2019 sonuna kadar 13 milyar TL'lik ihraç gerçekleştirmiştir"

Ziraat Katılım'ın 2019 yılında toplamda 8,2 milyar TL'ye ulaşan 19 adet kira sertifikası ihracını başarıyla tamamlandığını açıklayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Kaynak yapısını zenginleştirme stratejisinin bir parçası olarak sermaye piyasalarında aktif rol alan Ziraat Katılım, iştirakleri Ziraat Katılım Varlık Kiralama AŞ ve ZKB Varlık Kiralama AŞ ile yerel piyasada TL cinsinden kira sertifikası ihraçları gerçekleştirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) 500 milyon TL, 1,5 milyar TL, 1,5 milyar TL, 2 milyar TL, 4 milyar TL ve 8 milyar TL olmak üzere altı ayrı kira sertifikası ihraç tavanı onayı almıştır. Bu çerçevede, Ziraat Katılım kurulduğu tarihten 2019 yıl sonuna kadar değişik tutarlı tertipler halinde 13 milyar TL'lik ihraç gerçekleştirmiştir."

Metin Özdemir, kurumun kaynak çeşitliliği ile ilgili, "Ziraat Katılım ilave kaynak sağlamak ve kaynak çeşitliliğini artırmak için 17 banka ve finansal kuruluşun katılımı ile 250 milyon dolar tutarında murabaha sendikasyonu temin etmiştir. Bu işlemle bilanço ve likidite yönetimine esneklik sağlanmış, uygun vade ve maliyetlerle ilave kaynak temin edilmiş ve ülke ekonomisine dış kaynak girişi gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

"Tüzel müşterilere 1 ayın altında vadelerle katılma hesabı açılabilmekte"

Özdemir, 18 Ekim 2018 tarihli ve 30569 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zaman Aşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Yatırım Vekaleti Sözleşmesi ile katılım bankalarına fon toplama konusunda yeni bir uygulamanın önünün açıldığını anımsatarak, bu uygulamaya ilişkin, "Ziraat Katılım 15 Temmuz 2019'dan itibaren Tüzel müşteriler için Yatırım Vekaleti Sözleşmesi ile fon toplama işlemlerine başlamıştır. 22 Haziran 2019 tarihli 30809 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonlarının Vadeleri ve Türleri Hakkında Tebliğ kapsamında Yatırım Vekaleti Sözleşmesine dayalı katılma hesaplarının 1 ayın altında vadelerde de açılabilmesi ile tüzel müşterilere 1 ayın altında vadelerle katılma hesabı açılabilmektedir." bilgilerini verdi.

Geçen yıl konut finansman kampanyası gerçekleştirdiklerini hatırlatan Özdemir, "Müşterilerimizin konut edinimini desteklemek ve inşaat sektörüne hareketlilik sağlamak noktasında, kamu bankalarımızla birlikte konut finansmanı kampanyası yaptık. Yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği yaparak, sıfır kilometre yerli üretim binek ve ticari araçları satın alacak müşterilerimize yerli üretime özel taşıt finansmanı paketi oluşturduk." bilgilerini verdi.

"Mobil Finansman' seçeneği hayata geçirilmiştir"

Özdemir, Katılım Mobil Uygulamasıyla dijital yönetim sağlanmasıyla ilgili şunları kaydetti:

"Gerçek ve tüzel müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan Ziraat Katılım, ürün çeşitliliğini artırmaya devam etmektedir.



Hali hazırda aktif limiti bulunan tüzel müşterilerimizin finansman işlem süreç kalitesinin arttırılabilmesi adına, Katılım Mobil Uygulaması üzerinden finansman işlemlerini yürütebileceği 'Mobil Finansman' seçeneği hayata geçirilmiştir. Müşterilerimizin şubeye gelmeden Katılım Mobil üzerinden finansman başvurularını gerçekleştirebildikleri, doküman yükleme ve onay süreçleri için süre ve maliyette etkinlik sağlayarak işlemlerini sonuçlandırabildikleri bir dijital yönetim sağlanmıştır."

"Açık kaynaklı sistemlere geçişle ciddi tasarruf imkanları sağlanacak"

"Teknolojide Millileşme" stratejisi kapsamında hamlelerine hız verdiklerini açıklayan Metin Özdemir, açık kaynak kodlu yazılım çözümlerinin hayata geçmesiyle birlikte kamu kurum ve kuruluşları için Ziraat Katılım'ın önemli bir referans olacağını düşündüklerini kaydetti.

Bu önemli deneyimin paylaşımı ile birlikte ülke olarak bu alanda dışa olan bağımlılığın azalmasına katkı sunulmasını, yenilikçi teknolojilere önemli bir adım atılmasını hedeflediklerini aktaran Özdemir, "Açık kaynaklı sistemlere geçişle birlikte ülke ve kurumlar için güvenlik anlamında önemli bir kazanım olması beklenirken, ciddi tasarruf imkanları da sağlanacak, ülke içinde teknolojik çözümler sunan şirketler arasında entegrasyon ve bu konuda faaliyet gösteren finteklere de gelişim imkanı tesis edilecektir." ifadelerini kullandı.

2019 yılında 13 yeni şube

Geçen sene 13 yeni şube açtıklarını ve toplamda 93 şubeye ulaştıkları bilgisini veren Özdemir, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Köklü kurumsal kültürümüzün yansıması olan değerlerimiz ve etik ilkelerimiz doğrultusunda, reel ekonomiye katkımızı artırmak üzere özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Katılım bankacılığını yaygınlaştırma misyonumuza sıkıca bağlı kalarak projelerimize kararlılıkla devam ederken, nihai hedefimiz Türkiye ekonomisine artan oranda değer üretmek ve sürdürülebilir kalkınmayı çok yönlü desteklemektir.



Daha yüksek hedeflere ulaşma kararlılığıyla bu yolda bizimle yürüyen ve başarılı performansımızda katkısı olan, çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza şahsım ve Ziraat Katılım yönetim ekibi adına teşekkür ederim."

Kaynak: AA