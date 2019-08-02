Ziraat Katılım finansman oranlarını indirdi
Ziraat Katılım, tutarı 250 bine kadar olan konut finansman oranını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99 olarak belirledi.
Ziraat Katılım, tutarı 250 bine kadar olan konut finansman oranını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99 olarak belirledi.
Kaynak: Dunya.com
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