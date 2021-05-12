Ziraat Katılım'dan ülke ekonomisine 62,9 milyar liralık kaynak
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Ziraat Katılım'dan ülke ekonomisine 62,9 milyar liralık kaynak

Ziraat Katılım'dan ülke ekonomisine 62,9 milyar liralık kaynak
Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Ziraat Katılım yılın ilk çeyreğinde 125 milyon lira net kar elde etti.

Ziraat Katılım yılın ilk çeyreğinde 125 milyon lira net kar elde etti.

Ziraat Katılım açıklamasına göre, bankanın toplam aktifleri yılın birinci çeyreğinde geçen yılın sonuna göre yüzde 5 artışla 63,3 milyar liraya ulaştı.

Toplanan fonlar ise yine aynı döneme göre yüzde 4 artış ile 48, 2 milyar lira oldu. Kullandırılan nakdi fonlar yüzde 6 artışla 44,5 milyar lira seviyesine çıkarken, Ziraat Katılım'ın yılın ilk çeyreğinde Türkiye Ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 62,9 milyar lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, "Ziraat Katılım, müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün başarılı icrası sonucunda, yılın birinci çeyreğini 125 milyon lira kar ile tamamladı." ifadelerini kullandı.

Özdemir, "Türkiye genelinde şube ağını yaygınlaştıran Ziraat Katılım, ilk çeyrek sonunda biri yurt dışında olmak üzere 105 şubeye ulaştı." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın ilk çeyreğinde 7 adet kira sertifikası ihracının başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Ziraat Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılığı ile gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 2,7 milyar lira fonlama temin edildi. Kira sertifikası ihraçlarının tamamına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde talep geldi. Ayrıca bu çeyrekte Ziraat Katılım olarak ilk kez enflasyona endeksli kira sertifikası ihracı gerçekleştirmiş olup, bu ihracın tutarı da 250 milyon lira olmuştur.

Türkiye'nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 79 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 28 milyar lira hacme ulaştı. Ziraat Katılım, katılım finans sistemine katkıda bulunmak, ekonomimize desteğini artırmak ve daha fazla katma değer oluşturmak amacıyla çalışmalarına devam edecektir." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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