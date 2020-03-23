Ziraat Katılım Bankası: "Personel maaşlarını, bankamız üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki...
Ziraat Katılım Bankası: "Personel maaşlarını, bankamız üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek.
23.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:40
Ziraat Katılım Bankası: "Personel maaşlarını, bankamız üzerinden ödeyen firmaların şubat sonundaki istihdamlarını korumaları kaydıyla, ihtiyaç duymaları halinde 3 aylık personel maaş gideri kadar ilave limit imkanı verilecek."
Kaynak: AA