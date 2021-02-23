Ziraat Katılım 60,2 milyar lira bilanço büyüklüğüne ulaştı

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım'ın 2020 yılında doğru yapılandırılmış stratejisi, esnek iş modeli ve güçlü mali yapısı ile hedeflerine ulaştığını belirterek, "Bankamız 2020 yıl sonu itibarıyla toplam aktiflerini bir önceki yıl sonuna göre yüzde 65 artırarak 60,2 milyar...

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, Ziraat Katılım'ın 2020 yılında doğru yapılandırılmış stratejisi, esnek iş modeli ve güçlü mali yapısı ile hedeflerine ulaştığını belirterek, "Bankamız 2020 yıl sonu itibarıyla toplam aktiflerini bir önceki yıl sonuna göre yüzde 65 artırarak 60,2 milyar TL bilanço büyüklüğüne ulaşmıştır. Ziraat Katılım, müşteri memnuniyetine öncelik veren hizmet anlayışı ve verimlilik odağında yapılandırılmış iş döngüsünün icrası sonucunda, 2020 yılını başarılı bir şekilde tamamlamıştır." ifadelerini kullandı.

Ziraat Katılım'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, Ziraat Katılım olarak, aktif kalitesini korumayı ve geliştirmeyi öngören bir büyüme stratejisini benimsediklerini vurgulayarak, "Banka'nın tahsis ve fon kullandırım süreçleri ile erken uyarı ve risk izleme alt yapısı bu doğrultuda sürekli olarak geliştirilmektedir.

Sürdürülebilir büyüme ve müşteri odaklılık stratejilerimiz doğrultusunda, 2020 yılında kullandırılan fonlar hızlı büyümesini sürdürmüştür. Risk yönetimi politikalarının icra edildiği bu dönemde, takipteki alacaklar rasyosu sektör ortalamasının oldukça altında kalarak yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2020 yılında Ziraat Katılım'ın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşmiştir." açıklamasında bulundu.

Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bankamız 2020 yıl sonu itibarıyla toplam aktiflerini bir önceki yıl sonuna göre yüzde 65 artırarak 60,2 milyar TL bilanço büyüklüğüne ulaşmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla bankamızın kullandırdığı nakdi fonlar, bir önceki yıl sonuna göre yüzde 46 artarak 42,2 milyar TL'ye, gayri nakdi fonlar ise yüzde 40'lık büyüme ile 16 milyar TL'ye ulaşmış olup ülkemiz ekonomisine sağlanan destek toplam 58,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu süreçte, ekonomimizin can damarı konumundaki KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün finansmanına yönelik desteğimiz artarak devam etmiştir. 2020 yıl sonu itibarıyla toplanan fonlar, önceki yıla göre yüzde 82 oranında artarak 46,3 milyar TL büyüklüğe ulaşılmıştır.

Bankanın tahsis ve fon kullandırım süreçleri ile erken uyarı ve risk izleme alt yapısı bu doğrultuda sürekli olarak geliştirilmektedir. Sürdürülebilir büyüme ve müşteri odaklılık stratejilerimiz doğrultusunda, 2020 yılında kullandırılan fonlar hızlı büyümesini sürdürmüştür. Risk yönetimi politikalarının icra edildiği bu dönemde, takipteki alacaklar rasyosu sektör ortalamasının oldukça altında kalarak yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2020 yılında Ziraat Katılım'ın sermaye yeterlilik rasyosu ise yüzde 14,7 olarak gerçekleşmiştir."

-Kira sertifikası ihracı 25,6 milyar TL'ye ulaştı

Açıklamada, Ziraat Katılım'ın 2020 yılında toplamda 12,6 milyar TL'ye ulaşan 23 adet kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladığını dile getiren Özdemir şu bilgileri paylaştı:

"Kaynak yapısını zenginleştirme stratejisinin bir parçası olarak sermaye piyasalarında aktif rol alan Ziraat Katılım, iştirakleri Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş. ve ZKB Varlık Kiralama A.Ş. ile yerel piyasada TL cinsinden kira sertifikası ihraçları gerçekleştirmek üzere SPK'dan 12 milyar TL kira sertifikası ihraç tavanı onayı almıştır. Bu çerçevede, bankamız kurulduğu tarihten 2020 yıl sonuna kadar değişik tutarlı tertipler halinde 25,6 milyar TL'lik ihraç gerçekleştirmiştir.

2020 yılı içerisinde yurt dışındaki ilk şubeyi açtık ve toplamda 105 şubeye ulaştık. Bankamız 2020 yılında, en değerli varlığı insan kaynağını yeni katılımlarla geliştirmiştir. Köklü kurumsal kültürümüzün yansıması olan değerlerimiz ve etik ilkelerimiz doğrultusunda, reel ekonomiye katkımızı artırmak üzere özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Katılım finans sistemini yaygınlaştırma misyonumuza sıkıca bağlı kalarak, projelerimize kararlılıkla devam ederken, nihai hedefimiz Türkiye ekonomisine artan oranda değer üretmek ve sürdürülebilir kalkınmayı çok yönlü desteklemektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu