Ziraat GYO, Kazakistan'da şirket kurdu

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Ziraat GYO), Kazakistan'da "TOO Ziraat GYO Kazakhstan" ismiyle limited şirket kurdu.

Ziraat GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, paylarının tamamı şirkete ait olmak üzere, gayrimenkul edinilmesi, proje geliştirilmesi, satış ve kiralama işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla Kazakistan'da şirket kurulmasına karar verildiğinin daha önce duyurulduğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Söz konusu şirket, 4 milyon 371 bin 770 Kazakistan tengesi sermaye ve 'TOO Ziraat GYO Kazakhstan' unvanıyla limited şirket olarak kurulmuştur." denildi.