Ziraat GYO'dan ilk 6 ayda 72,6 milyon TL konsolide net kar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ziraat GYO'dan ilk 6 ayda 72,6 milyon TL konsolide net kar

Ziraat GYO'dan ilk 6 ayda 72,6 milyon TL konsolide net kar
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Ziraat GYO), 2021 yılı ilk yarısında 72,6 milyon TL konsolide net dönem karı elde etti.

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Ziraat GYO), 2021 yılı ilk yarısında 72,6 milyon TL konsolide net dönem karı elde etti.

Ziraat GYO, 2021 yılı ilk yarı bilançosunu açıkladı. Buna göre, faaliyetlerini yüksek karlılıkla sürdüren Ziraat GYO, 2021 yılının ilk altı ayında 72,6 milyon TL konsolide net dönem karı elde etti. Geçen yılın aynı döneminde şirketin net dönem karı 15,2 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

Şirketin, Türkiye'de 9 farklı şehirde, Almanya ve Bosna-Hersek'te ise birer şehirde olmak üzere toplam 3 ülke, 11 şehirde, değeri 5,1 milyar TL'ye ulaşan gayrimenkul portföyü bulunuyor.

Şirketin aktif büyüklüğü 2020 yılsonundan bu yana yüzde 31,7 artarak 7,2 milyar TL'ye, yatırım amaçlı gayrimenkulleri yüzde 8 artarak 5,1 milyar TL'ye, öz kaynakları ise halka arz ile birlikte yüzde 38,3 artış ile 7 milyar TL büyüklüğe ulaştı.

Ziraat GYO, kira getirili gayrimenkullerden 2021 yılının altı aylık döneminde konsolide bazda 42,3 milyon TL kira geliri elde etti. Şirketin satış gelirleri ise aynı dönemde 36,6 milyon TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami Ömer Özdilek, şirketin, güçlü ortaklık ve sermaye yapısı, yurt dışı faaliyetleri, çeşitlendirilmiş ve dengeli gayrimenkul portföyü, öngörülebilir ve yüksek kira gelirleri, başta İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olmak üzere mevcut ve devam eden katma değeri yüksek projeleri ile sektörde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti.

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kuleleri'nin inşaatının hızla devam ettiğini ve 2022 yılı Haziran ayı içerisinde finans merkezinde yaşamın başlamasının hedeflendiğini dile getiren Özdilek, Ziraat Kuleleri'nin kiralanması ile birlikte portföydeki kira getirili gayrimenkullerin payının yüzde 36'dan yüzde 79'a yükseleceğini, bunun da doğal olarak kira gelirlerine önemli oranda katkı sağlayacağını belirtti.

Özdilek, "2021-2022 yıllarına ilişkin dağıtılabilir karımızın en az yüzde 10'unu, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Ziraat Kuleleri Projesi'nin tamamlanmasını takiben 2023 yılı ve sonraki yıllarda ise dağıtılabilir karımızın en az yüzde 30'unu yatırımcılarımıza nakit veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtmak üzere kar dağıtım politikamız oluşturulmuştur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar ödeyecek
Yatırım şirketi Vanguard, Kovid-19 aşılarını yaptıran çalışanlarına 1000'er dolar ödeyecek
Fındık üreticileri fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor
Fındık üreticileri fındık taban fiyatının 35 TL olmasını istiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Mustafa Varank Mehmet Özhaseki Fahrettin Altun
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Aleyna Tilki Süreyya Yalçın
Spor Eda Erdem Burak Elmas Rıza Çalımbay Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ziraat GYO'dan ilk 6 ayda 72,6 milyon TL konsolide net kar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 16:59:55. #1.14#

title