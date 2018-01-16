Ziraat Fakültesinde Devir Teslim

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Yusuf Demir görev süresinin dolması nedeni ile görevini Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy'a devretti.

Ziraat Fakültesi Dekanlığında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, "Ben de fakültemizde dekanlık görevi yaptım. Hepimiz bu fakültenin gelişmesi için hizmet ediyoruz. Her gelen yönetici hocamız da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bugün de bayrağı taşıma yarışında bu görevi diğer arkadaşımıza teslim ediyoruz. Ben Yusuf Demir hocama fakülte için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Görevi alacak hocama da başarılar diliyorum" dedi.

"Bu bir bayrak yarışıdır"

Prof. Dr. Yusuf Demir de yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 1 buçuk yıllık süre zarfında Rektörlüğümüzün ve fakültemizde tüm arkadaşlarımızın desteğiyle elimizden geldiğince fakültemizi bir yerlere taşımaya çalıştık. Bu süreçte bizlere destek olan öncelikle Sayın Rektörümüze ve rektörlükteki bütün arkadaşlarımıza, ayrıca fakültemizde her daim yanımda olan, geçmişte dekan yardımcılığı yapan arkadaşlarımıza ve her kademeden tüm personele teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışıdır. Bu bayrak yarışında bayrağımızı iyi yerlere taşıdığımız kanaatindeyim. İnşallah bundan sonra da bu bayrağı bizden alan Sayın Dekanımız, yardımcıları ve fakültedeki arkadaşlarla beraber daha da ileriye taşıyacaklardır. Biz onlara bu bayrağı taşımada sonuna kadar yardımcı olacağız, destek olacağız. Çünkü bu ülke bizim, bu üniversite bizim, bu fakülte bizim. Bu süreçte ben Sayın Dekanıma bundan sonraki görevinde ve çalışmalarında ekibiyle beraber başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

"Öncelikle Ar-Ge ve eğitim faaliyetlerini ön plana çıkaracağız"

Yeni Dekan V. Prof. Dr. Hüsnü Demirsoy ise, "Ziraat Fakültesinin, üniversitemizde 1990'lardan bu yana oturmuş bir çizgisi var. Bu iş hakikaten bayrak yarışı ve bu yarışta zaman zaman hedef ve eksen değişikliği olabilir. Zaten değişikliklerin güzel tarafı da budur. Birileri gelir farklı güzel şeyler yapar, başkaları gelir daha farklı alanlarda daha farklı güzellikleri hayata geçirir. Gelişim açısından görev değişimlerinin avantajı belki de budur. Biz de önümüzdeki süreçte öncelikle Ar-Ge ve eğitim faaliyetlerini ön plana çıkararak, fakültemizi aldığımız yerden daha ileriye taşımayı en büyük hedefimiz olarak koyuyoruz. Bu vesileyle herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Devir teslim töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Prof. Dr. Yusuf Demir'e yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edip çiçek sunarken, eski ve yeni dekanlar da birbirlerine çiçek takdiminde bulundular.

Törene ayrıca, Samsun Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Güray Erener, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Onur Bekiroğlu, Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve personeli katıldı. - SAMSUN