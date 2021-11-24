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Ziraat Fakültesinde bayrak değişimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ziraat Fakültesinde bayrak değişimi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Fakültesine dekan olarak atanan Prof. Dr. Ramazan Meral görevi Prof. Dr. Zeki Mut'tan devraldı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat Fakültesine dekan olarak atanan Prof. Dr. Ramazan Meral görevi Prof. Dr. Zeki Mut'tan devraldı.

Ziraat Fakültesi Dekanlığı görevine atanan Prof. Dr. Ramazan Meral düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı. Gerçekleşen törene Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun ile Genel Sekreter Doç. Dr. Cenk Karakurt katıldı.

Dekanlık görevini devreden Prof. Dr. Zeki Mut'a çalışmalarından dolayı teşekkür eden Rektör Beydemir, Prof. Dr. Ramazan Meral'e yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK

Ziraat Fakültesinde bayrak değişimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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