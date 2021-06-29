Ziraat Fakültesinde Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleşti
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Ziraat Fakültesinde Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleşti

Ziraat Fakültesinde Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleşti
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Ziraat Fakültesinde Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleşti Üniversitemiz Ziraat Fakültesi'nde Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜ-AFAM) tarafından Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı 24 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

Ziraat Fakültesinde Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı Gerçekleşti Üniversitemiz Ziraat Fakültesi'nde Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi (ADÜ-AFAM) tarafından Acil Durum Eğitimi ve Tatbikatı 24 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

'Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapsamında Destek Personelin Hazır Oluşluğunun Arttırılması' isimli proje çerçevesinde gerçekleşen eğitime, akademik ve idari personel ile sürekli işçi kadrosunda görev yapan tüm fakülte personeli katıldı.

Etkinlik kapsamında öncelikle destek personeli başta olmak üzere tüm akademik ve idari personel ile sürekli işçilere Ömer Faruk Durdu Konferans Salonu'nda teorik eğitimler verildi. Teorik eğitimlerin ardından bina içerisinde oluşturulan sembolik yangın çıkışı ile alarm verilerek tüm personelin çalışma odalarından, laboratuvarlardan ve diğer bina kısımlarından yerleşke bahçesinde bulunan acil toplanma noktasına sevki gerçekleştirildi.

Bina boşalımı sırasında herhangi bir sorun yaşanmadan çalışanların Acil Toplanma Noktasına ulaşmasının ardından ADÜ-AFAM ekibi tarafından yerleşke bahçesinde yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta; yangın türleri, yangın tüpü çeşitleri ve yangın çeşitlerine göre uygun ve etkin söndürme bilgileri aktarılarak söndürme uygulamaları yaptırıldı. Söndürme uygulamalarını öncelikle söndürme ekibinde bulunan personeller daha sonrada gönüllü olanlar gerçekleştirdi.

Tatbikat Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu'nun teşekkür konuşması ile sona erdi.

Kaynak: Habermetre

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