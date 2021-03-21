Ziraat Fakültesi sektör buluşmaları devam ediyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen 'Sektörle Buluşma' etkinliklerinin ikincisi, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Ziraat Fakültesi öğrencileri ile tarım sektörü içerisinde konusunda uzman özel sektör temsilcilerini buluşturan etkinlikte, özel bir şirketin yönetim kurulu başkanı Mümtaz Özalp konuk edildi. Firmasının 50 yıl önce küçük bir atölye iken şimdi 400'den fazla çalışanı bulunan dev bir fabrika olmasını anlatan video ile konuşmasına başlayan Mümtaz Özalp, Türk tarımına yarım asrı aşkın süredir hizmet ettiklerini belirtti. Ziraat mühendisi adayı öğrenciler ile sektör içerisinde başarılı olabilmek için iş tecrübeleri doğrultusunda başarısının sırlarını paylaşan Özalp, öğrencilerin özel sektör firmalarında yapılan stajlar, stajyer alma şartları, istihdam ve istihdamda aranacak kriterler hakkındaki sorularını yanıtladı.

İlk kez sosyal medya üzerinden de canlı olarak yayınlanan ve Ziraat Fakültesi öğrencilerinin yoğun ilgisi gösterdiği etkinlik soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen 'Sektörle Buluşma' etkinlikleri 24 Mart 2021 Çarşamba günü saat 14.00 de tarım sektörü içerisinden başka bir uzman konuğu ağırlayarak devam edecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı