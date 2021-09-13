Ziraat Fakültesi'nin genç ziyaretçileri

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi, geleceğin bilinçli ziraatçilerini ağırladı. Akademisyenler tarafından bir günlük uygulamalı eğitim alan ilköğretim çağındaki öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Bursa Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Okulu 5. sınıf öğrencileri, TÜBİTAK 4004 "Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı" kapsamında BUÜ Ziraat Fakültesi'ni ziyaret etti. Okul tarafından yürütülen ve Bursa Teknik Üniversitesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin destek verdiği proje kapsamında ilköğretim öğrencilerine yönelik bilgilendirme eğitimleri devam ediyor. Öğrencilerin son durağı BUÜ Ziraat Fakültesi oldu. Fakülte yöneticileri ve akademisyenler tarafından ağırlanan öğrencilere 1 gün boyunca tarımın değişik dallarıyla ilgili çeşitli konularda uygulamalı eğitim verildi.

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