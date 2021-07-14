Ziraat çöktü mü? Ziraat mobile neden giremiyorum? Ziraat mobil açılmıyor?

Akbank sorunundan sonra vatandaşlar, Ziraat mobil çalışmıyor? Ziraat mobil sorun mu var? Ziraat mobil açılmıyor? sorunu araştırmaya başladı.

Ziraat Bankası mobil uygulamasında vatandaşlar bazı sorun ile karşılaştı. Peki, Ziraat mobil sorun mu var? Ziraat mobil açılmıyor?

ZİRAAT MOBİL SORUN MU VAR?

Ziraat Bankası'na internet üzerinden giriş yapmaya çalışan müşteriler sorun ile karşı karşıya kalıyor. Kısa süre sonra giriş sağlandı. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.