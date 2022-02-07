Ziraat Bankkart, yarın Greenyard Maaseik ile karşılaşacak
AA, Muhammed Boztepe - Spor
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Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Belçika ekibi Greenyard Maaseik ile karşılaşacak.
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta maçında yarın Belçika ekibi Greenyard Maaseik ile karşılaşacak.
Steengoed Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
Üç galibiyeti olan Ziraat Bankkart ikinci sırada yer alırken, galibiyet elde edemeyen Belçika temsilcisi sonra sırada bulunuyor.
AA / Muhammed Boztepe - Spor