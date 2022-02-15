Ziraat Bankkart, Moskova'da çeyrek final için mücadele edecek - Haberler
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Ziraat Bankkart, Moskova'da çeyrek final için mücadele edecek

AA, Musa Samur - Spor
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Ziraat Bankkart, Moskova'da çeyrek final için mücadele edecek

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'ya konuk olacak.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son maçında Rusya temsilcisi Dinamo Moskova'ya konuk olacak.

Başkent Moskova'daki ???????Dynamo Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi Almanya'dan Jörg Kellenberger ve Finlandiya'dan Ari Jokelainen yönetecek.

B Grubu'nda topladığı 10 puanla 2. sırada yer alan başkent temsilcisi, Dinamo Moskova'yı mağlup ederek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

Ziraat Bankkart'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen tecrübeli oyuncu Halil İbrahim Yücel, "Grubumuzdaki son maçımızı Dinamo Moskova ile oynayacağız. Çok güçlü bir rakip. Elimizden gelenin en iyisini sahaya yansıtıp, 3 puan almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Musa Samur - Spor

Şampiyonlar Ligi, Dinamo Moskova, voleybol, Moskova, Spor, Haberler

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