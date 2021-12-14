Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Projekt ile karşılaşacak
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Projekt ile karşı karşıya gelecek.
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Projekt ile karşı karşıya gelecek.
Belçika ekibi Greenyard Maaseik'i 3-0 yenerek ilk hafta sonunda liderliğe yerleşen Ziraat Bankkart, ikinci maçında Projekt'e konuk olacak.
Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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