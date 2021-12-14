Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Projekt ile karşılaşacak - Haberler Spor
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Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Projekt ile karşılaşacak

Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın deplasmanda Projekt ile karşılaşacak
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Projekt ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Polonya temsilcisi Projekt ile karşı karşıya gelecek.

Belçika ekibi Greenyard Maaseik'i 3-0 yenerek ilk hafta sonunda liderliğe yerleşen Ziraat Bankkart, ikinci maçında Projekt'e konuk olacak.

Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle TSİ 17.00'de tekrarlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi, teknik bir arızadan kaynaklanan hata nedeniyle TSİ 17.00'de tekrarlanacak.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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