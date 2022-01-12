Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Moskova'yı ağırlayacak
AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında yarın Rusya'nın Dinamo Moskova takımını konuk edecek.
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 3. maçında yarın Rusya'nın Dinamo Moskova takımını konuk edecek.
Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Grupta Ziraat Bankkart 6 puanla zirvede yer alırken, Dinamo Moskova 5 puanla 2. sırada bulunuyor.
Ankara'da Belçika'nın Greenyard Maaseik takımını 3-0 mağlup eden Ziraat Bankkart, Polonya temsilcisi Projekt'i ise deplasmanda 3-1 yendi.
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri
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