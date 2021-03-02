Ziraat Bankkart, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Lvi Prag'ı konuk edecek
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Ziraat Bankkart, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Lvi Prag'ı konuk edecek

02.03.2021 10:21 | Son Güncelleme: 02.03.2021 10:24
Ziraat Bankkart, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Lvi Prag'ı konuk edecek

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final rövanşında yarın Çekya'nın Lvi Prag takımını ağırlayacak.

Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, CEV Erkekler Challenge Kupası yarı final rövanşında yarın Çekya'nın Lvi Prag takımını ağırlayacak.

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.

Ziraat Bankkart, rakibiyle deplasmanda yaptığı ilk maçı 3-0 kaybetmişti.

Ankara'daki karşılaşmayı Ziraat Bankkart, 3-0 veya 3-1 kazanması durumunda altın set kuralı devreye girecek. Maçın bitiminden hemen sonra oynanacak altın seti kazanan ekip finale yükselecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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