Ziraat Bankkart, CEV Challenge Kupası'nda son 4'e kaldı
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Ziraat Bankkart, CEV Challenge Kupası'nda son 4'e kaldı

29.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 29.01.2021 10:28
Ziraat Bankkart, CEV Challenge Kupası'nda son 4'e kaldı

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nda son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre CEV Challenge Kupası ilk turunda Portekiz temsilcisi Fonte Azores'i eleyerek son 16 takım arasına kalan kırmızı-beyazlılar, son 8 ve son 4'e kalma mücadelelerinin ev sahipliğini aldı.

Ziraat Bankkart, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Omonia Nicosia ve Estonya temsilcisi Parnu VK takımlarının mücadelelere katılamayacaklarını açıklamaları sonucunda hükmen galip sayıldı.

Kupanın yarı finalinde Çekya temsilcisi VK Lvi Prag takımı ile eşleşen başkent takımının maçlarını oynayacağı tarihler CEV tarafından ilerleyen günlerde açıklanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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