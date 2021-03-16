Ziraat Bankkart, CEV Challenge Kupası finalinde ilk maçına İtalya'da çıkıyor
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Ziraat Bankkart, CEV Challenge Kupası finalinde ilk maçına İtalya'da çıkıyor

16.03.2021 09:55 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:58
Ziraat Bankkart, CEV Challenge Kupası finalinde ilk maçına İtalya'da çıkıyor

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Ziraat Bankkart, yarın deplasmanda İtalya'nın Allianz Powervolley takımıyla karşılaşacak.

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası finalinin ilk maçında Ziraat Bankkart, yarın deplasmanda İtalya'nın Allianz Powervolley takımıyla karşılaşacak.

Milano'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Türkiye'ye avantajlı bir skorla dönmeyi hedefleyen Ziraat Bankkart, rakibini 24 Mart'ta oynanacak rövanş mücadelesinde Ankara'da konuk edecek.

Ziraat Bankkart, yarı finalde Çekya'nın Lvi Prag takımını altın set sonunda elemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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