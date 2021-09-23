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Ziraat Bankkart: 0-3

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ziraat Bankkart: 0-3

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)ALTEKMA: Buculjevic (xx), Weber (xx), Cafer (xx), Furkan (xx), Hamacher (xx), Emre (xx), Mehmet (x), Hüseyin (x), Enes (x), Halil (x), Kerem (x), Altay (x), Khani (x)ZİRAAT BANKKART: Atanasov (xxx), Ter Maat (xxx),...

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Arzu Uzatöz (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)

ALTEKMA: Buculjevic (xx), Weber (xx), Cafer (xx), Furkan (xx), Hamacher (xx), Emre (xx), Mehmet (x), Hüseyin (x), Enes (x), Halil (x), Kerem (x), Altay (x), Khani (x)

ZİRAAT BANKKART: Atanasov (xxx), Ter Maat (xxx), Bedirhan (xxx), Arslan (xxx), Tuinstra (xxx), Samet (xxx), Berkay (xx), Murat (xx), Muhammet (xx), Halil (xx), Alp (xx), Ahmet (xx), Aykut (xx)

SETLER: 24-26, 24-26, 15-25

SÜRE: 83 dakika (29, 29, 25)

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin düzenlediği Simya Metal 7'nci TSYD Voleybol Turnuvası'nın açılış maçında Altekma, son Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu. Ziraat Bankkart, çekişmeli geçen setlerde Altekma'ya 26-24, 26-24 ve 25-16'lık skorlarla üstünlük sağladı. Tek devreli lig usulüne göre düzenlenen turnuvada yarın 14.00'te Altekma-Arkasspor, 17.00'de Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.


- İzmir
Ziraat Bankkart: 0-3

Ziraat Bankkart: 0-3

Ziraat Bankkart: 0-3

Ziraat Bankkart: 0-3

Ziraat Bankkart: 0-3

Ziraat Bankkart: 0-3

Ziraat Bankkart: 0-3

Ziraat Bankkart: 0-3

Ziraat Bankkart: 0-3

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Ziraat Bankkart: 0-3 - Haberler Spor
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