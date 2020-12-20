Ziraat Bankkart: 0-3

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Sadettin Deneri (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)

ALTEKMA: Buculjevic (xx), Hamacher (xx), Ahmet (xx), Oğuzhan (xx), Oliveira (xx), Yunus Emre (xx), Mehmet Özbek (xx), Hüseyin (xx), Mehmet Hacıoğlu (xx), Kaan (x), Arda (x)ZİRAAT BANKKART: Van Garderen (xxx), Muhammed (xxx), Ter Maat (xxx), Halil İbrahim (xxx), Bedirhan (xxx), Arslan (xxx), Berkay (xxx), Burakhan (xx), Emin (xx)SETLER: 24-26, 18-25, 22-25

SÜRE: 88 dakika (33, 24, 31)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 22'nci hafta mücadelesinde Altekma evinde Ziraat Bankkart'a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 24-26, 18-25 ve 22-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Başkent ekibi üst üste 9'uncu galibiyetini alıp 32 puana ulaşırken, Altekma 24 puanda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı