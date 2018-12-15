Ziraat Bankasının Yüzde 0,98 Faizle Başlattığı Kampanya Sayesinde 500 Bin TL'lik Kredide 361 Bin TL Cepte Kalacak

Türkiye genelinde 800 bini, İstanbul'da ise 180 bini aşan konut stoğunun eritilmesi için yeni bir kampanya başlıyor. Habertürk'te yer alan habere göre Ziraat Bankasının dün ilk adımını attığı kampanyaya kamu bankaları başta olmak üzere diğer bankaların da destek vermesi bekleniyor. Edinilen bilgilere göre bankalar pazartesi günü konuyla ilgili açıklama yapacak.

KREDİ FAİZİNİN YÜZDE 0,98'İNİ TÜKETİCİ, YÜZDE 0,80'İNİ FİRMA ÜSTLENECEK

Ziraat Bankası, kendisiyle çalışmakta olan inşaat firmalarının elinde bulunan bitmiş birinci el ve henüz tamamlanmamış inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının finansmanına destek vermek, firmaların elinde bulunan konut stoğunun eritilmesine katkıda bulunmak için kampanya başlattı. Bankadan yapılan açıklamada yüzde 1,78 olan konut kredisi faizinin yüzde 0,98'inin tüketici, yüzde 0,80'inin de bankanın hali hazırda aktif olarak çalıştığı konut inşaat firması tarafından sağlanacağı duyuruldu. Buna göre kredi faizinin yüzde 0,98'inin müşteri, yüzde 0,80'ini firma üstlenecek. Toplam yüzde 1,78 faiz uygulanacak. Tüketiciler kampanya çerçevesinde aylık yüzde 0,98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL'ye kadar konut kredisi kullanabilecek.

TÜKETİCİLER 0,98 FAİZ ORANIYLA 500 BİN TL'YE KADAR KREDİ ÇEKEBİLECEK

Ziraat Bankasından yapılan açıklamada "Yapılan çalışma ile Bankamızca konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 1,78 olarak belirlenmiştir. Bankamızla çalışmakta olan konut üreticisi firmaları da elini taşın altına koyarak, faiz maliyetinin bir kısmını üstlenmeleri neticesinde müşterilerimize faiz oranı aylık yüzde 0,98 olarak yansıtılacaktır" denildi.

Banka henüz kampanyanın hangi projelerde geçerli olduğunu açıklamadı ancak, Ziraat Bankası büyük konut firmalarının hemen hepsiyle çalışıyor. Buna göre tüketiciler hemen hemen tüm markalıkonut projelerinden ev aldıklarında 500 bin TL'ye kadar kredi çekebilecek. Bu kredinin aylık yüzde 0,98'ini tüketiciler karşılayacak. Konut inşaat şirketleri de aylık yüzde 1,78 olan konut kredisi faizinin kalan bölümünü yani aylık yüzde 0,80'ini üstlenecek. Bu para şirketlere sattıkları konut karşılığında ödenen paradan kesilecek.

100 BİN TL'LİK KREDİDE AYLIK FARK 603 TL

Aylık yüzde 1,78 faizle alınan 100 bin TL'lik, 120 ay vadeli konut kredisinin aylık taksidi 2 bin 23 TL tutuyor. Aynı kredi aylık 0,98 faizle alındığında ise aylık taksit bin 420 TL'ye iniyor. Aradaki fark 603 TL.

Yüzde 0,98 faizle alınan 120 ay vadeli 100 bin TL'lik kredi için geri ödenecek tutar 170 bin 504 TL tutuyor, yüzde 1,78 faizle hesaplandığında tutar 242 bin 825 TL'ye çıkıyor. Fark ise 72 bin 321 TL'yi buluyor.

FARK 3 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Kredi tutarıyla birlikte aradaki fark da yükseliyor. Aylık yüzde 1,78 faizle alınan 500 bin TL'lik, 120 ay vadeli konut kredisinin aylık taksidi 10 bin 117 TL tutuyor. Aynı kredi aylık 0,98 faizle alındığında ise aylık taksit 7 bin 104 TL'ye iniyor. Aradaki fark 3 bin 13 TL'yi buluyor.

500 bin TL'lik kredinin 10 yıl sonunda geri ödenmesi gereken tutar aylık yüzde 0,98 faize göre 852 bin 522 TL. Aylık yüzde 1,78 faizden hesaplandığında tutar 1 milyon 214 bin 143 TL'yi buluyor. Aradaki fark ise 361 bin TL'yi aşıyor.