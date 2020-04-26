Ziraat Bankasının destek paketi sanayiciye "kalkan" oldu
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Tekirdağ, Ergene, İşçi, Güncel, Haber

Ziraat Bankasının destek paketi sanayiciye "kalkan" oldu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ürettiği tekstil boyama makinelerinin yüzde 50'sini yurt dışına ihraç eden Saver Makine, Ziraat Bankasının verdiği destekle işçi çıkarmadan üretimine devam ediyor.

26.04.2020 11:02 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:02
Ziraat Bankasının destek paketi sanayiciye

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde ürettiği tekstil boyama makinelerinin yüzde 50'sini yurt dışına ihraç eden Saver Makine, Ziraat Bankasının verdiği destekle işçi çıkarmadan üretimine devam ediyor.

Marmaracık Mahallesi'ndeki fabrikada tekstil boyama makinesi üreten firmanın Genel Koordinatörü Ahmet Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 bin metrekare kapalı alanda 55 personelle çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık 25 yıldır ürettikleri makinelerin yüzde 50'sini 9 ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Alkan, yurt içinde de tekstil lokasyonu bulunan bölgelere makine gönderdiklerini ifade etti.

Alkan, dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkisini, Ziraat Bankasından aldıkları kredi sayesinde atlattıklarını dile getirdi.

"Kredi talebimiz kısa sürede olumlu sonuçlandı"

Salgının, firmanın ticaretini olumsuz etkilese de devletin bu konuda kendilerini yalnız bırakmadığının altını çizen Alkan, şunları kaydetti:

"Ziraat Bankası aracılığıyla, çok kısa bir sürede olumlu yönde karşılık bulan krediyi kullandık. Bu kredi bize can suyu gibi geldi. Bu sayede işçilerimizi işten çıkarmadık. Normal çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sadece bulaşıcılığı engellemek adına bir kısım personelimizi izne gönderdik fakat biz faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyorum; onlara çok teşekkür ediyorum. Bu kredi gerçekten yüzümüzü güldürdü."

Alkan, koronavirüs salgınının dünya ekonomisini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, bir an önce bu kötü günlerin son bulması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

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