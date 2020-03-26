Ziraat Bankası Voleybol Takımı, ilk online antrenmanını gerçekleştirdi Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "online antrenman" yaptı.

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "online antrenman" yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünyayı etkisi altına alan salgın nedeniyle tesislerinde antrenmanlarını gerçekleştiremeyen başkent temsilcisi, online antrenmanlar ile çalışmalarına devam ediyor.?

Sporcular, antrenörler tarafından oluşturulan online gruplar ile sosyal medya aracılığıyla evlerinden antrenmanlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA