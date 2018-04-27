Ziraat Bankası, "Türkiye'nin Sosyal Medyada En Etkin Bankası" Seçildi

Ziraat Bankası, bu yıl da "Türkiye'nin Sosyal Medyada En Etkin Bankası" seçildi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliğinde organize edilen, sosyal medyaya damgasını vuran marka, ajans, proje ve kişilerin ödüllendirildiği "Social Media Awards Turkey 2018" ödülleri açıklandı.

Markaların sosyal medyada gösterdikleri performansın tarafsız veriye ve veri analizine dayalı olarak hazırlanan Social Brands marka endeksi sonuçlarına göre değerlendirildiği "Veri Analitiği Ödülleri"nde, bankalar kategorisinde Ziraat Bankası, 2017'de olduğu gibi bu yıl da sosyal medyanın en etkin bankası seçildi.



"Türkiye'de en fazla takipçiye sahip finans kuruluşuyuz"

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, hem dünyada hem de Türkiye'de sosyal medyada geçirilen zamanın giderek arttığını belirterek, "Müşterilerinin her alanda yanında olabilmek ve onlara daha fazlasını sunabilmek için bankaların da sosyal medyada sürekli olarak müşterileri ile iletişim halinde olmaları gerekiyor. Sosyal medya iki taraflı interaktif iletişime olanak sağlamasıyla farklılaşan bir kanal. Diğer taraftan, sunulan içeriklerin çabuk tüketilebilir olması nedeniyle sürekli bir üretim ve güncellik gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Kırbaş, kendilerinin de banka olarak müşterilerine doğru zamanda, doğru içeriği sunmaya çalıştıklarını aktararak, Ziraat Bankası'nın stratejilerini, ürün ve hizmetlere ilişkin içerikleri sosyal medyanın sahip olduğu avantajları kullanarak müşterilerine ulaştırabilmek üzerine geliştirdiklerini kaydetti.

Üst üste 2 yıl sosyal medyanın en etkin bankası seçilmelerinin sosyal medyadaki sürdürülebilir iletişimlerini göstermesi açısından önem taşıdığını kaydeden Kırbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Facebook, Twitter ve Instagram'da Türkiye'de en fazla takipçiye sahip finans kuruluşuyuz. Gerek sayfalarımızın yönetimini, gerekse içerik üretimini dış kaynak kullanmaksızın kendi bünyemizde gerçekleştirerek böylesine anlamlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir başarıyı yakalamamız, sosyal medyada da bir bankadan daha fazlası olduğumuzu göstermesi açısından ayrıca önem taşıyor. Türkiye'nin sosyal medyada en etkin bankası ödülünü üst üste ikinci kez alarak, sosyal medyada bankamıza gösterilen ilginin tekrar tescillenmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bizi sosyal medyadan takip ederek etkileşim ve beğenileri ile her zaman destekleyen müşterilerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz."