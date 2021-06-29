Ziraat Bankası Trakya Bölge Başkanından Ziyaret Yeni

Ziraat Bankası Trakya Bölge Başkanı Murat ÖZTÜRK ve Ziraat Bankası Tekirdağ Şube Müdürü Tolga ÇETİNEL, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.

Ziraat Bankası Trakya Bölge Başkanı Murat ÖZTÜRK ve Ziraat Bankası Tekirdağ Şube Müdürü Tolga ÇETİNEL, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Murat ÖZTÜRK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin çalışmalarını takip ve takdir ettiklerini belirtti.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ederek, kurumlar arası uyumun önemine vurgu yaparak hedeflerinin yalnız eğitim veren değil, bölgeye katkı sunan bir üniversite olmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: Habermetre