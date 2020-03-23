Ziraat Bankası: Şubeler 09-17 açık, borçlar ötelenecek
Ziraat Bankası, koronavirüs adımlarına yönelik bilgilendirme yaptı.
23.03.2020 09:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 09:58
Ziraat Bankası, koronavirüs adımlarına yönelik bilgilendirme yaptı. Bireysel ve ticari müşterilerin borçlarını ötelenirken, şu çalışma saatlerinin 09: 00-17: 00 olarak devam edeceği belirtildi.
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Kaynak: Dunya.com