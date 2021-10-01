Ziraat Bankası Spor Kulübü basınla buluştu

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Ziraat Bankası Spor Kulübü'nün yöneticileri, teknik heyeti ve oyuncuları basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ziraat Bankası Ulus Genel Müdürlük Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen organizasyon gazetecilerin müze gezisi ile başladı.

Daha sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Çakar, kazandıkları başarılardan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.

Yeni sezonun Türk voleybolu ve Ziraat Bankası'na başarı getirmesini dileyen Çakar, "41 yıldır Türk voleybolunun gelişimi ve başarısı için mücadele eden bir kulübüz. Ziraat Bankası bu toprakların gençlerine spor yaptırmayı ve voleybol eğitimi vererek onları gerçek bir profesyonel olarak yetiştirip voleybola kazandırmayı misyon edinmiştir." dedi

Çakar, kulüp olarak en çok altyapıya yatırım yaptıklarını belirterek, "Kulübümüz yetiştirdiği genç yetenekleri A takıma oradan da milli takımlar seviyesine çıkartan bir takım. Bu katkımızı yıllardır sürdürüyoruz. Şu an AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden takımlardaki 19 oyuncu kulübümüz altyapısından yetişmiştir." diye konuştu.

Bunun yanı sıra milli takıma da çok sayıda oyuncu kazandırdıklarını anlatan Çakar, şunları kaydetti:

"Şu an milli takımda farklı yaş kategorilerinde oynayan 13 oyuncumuz var. Hayata geçirdiği altyapı yatırımları ve diğer faaliyetleriyle Türk voleybolunun marka değerini arttırdık. Kulübümüz, geçen yıl şampiyon oldu. Emeği geçen yönetim, teknik heyet ve sporcularıma başarılarından dolayı teşekkür ediyorum. Altyapıya ve Türk voleyboluna verdiğimiz desteğin sportif başarı ile taçlandırılması bizi çok mutlu etti. Bu başarıların devamını diliyorum. Bu sezon bizler için daha zorlu geçecek. Ülkemizi şampiyonlar liginde temsil edeceğiz. Ümit ediyorum ki yeni sezonda da önemli başarılara imza atarız. Bu vesile ile bütün sporcularıma ve voleybol camiasına yeni sezonda başarılar diliyorum."

Çakar, kurum çalışanları ile kulüp arasındaki dayanışmayı arttırmak adına 31 bin personele Ziraat Bankası forması hediye ettiklerini de sözlerine ekledi.

Roberto Santilli: "Şampiyonlar Ligi'nde en iyi temsil için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz"

İtalyan Antrenör Roberto Santilli ise ligde tekrar şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Teorik olarak çok iyi durumda olduklarını vurgulayan Santilli, "Takımımızı fiili olarak da üst seviyelere getirmek için çok çalışıyoruz. Bu sene mücadele edeceğimiz Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takım kaptanı Arslan Ekşi de geçen sezon büyük bir mücadele sonucu şampiyon olduklarını vurgulayarak, "Şimdi bu sezona odaklandık. Çok iyi bir kadro kuruldu. Çok iyi bir hocamız var. Bu sene de şampiyonluğu göğüsleyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.