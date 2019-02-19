Ziraat Bankası Sera Kredilerinde Yapı Ruhsatı Şartı Kaldırıldı

ZİRAAT Bankası'nın yeni seraların kurulması, atıl durumdaki seraların ekonomiye kazandırılması ve mevcut seraların modernizasyonunu kapsayan yeni kredi paketini Antalya'da tanıtan Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, kredi değerlendirmesinde yapı ruhsatı aranması şartını kaldırdıklarını açıkladı.

Ziraat Bankası'nın 'Seracılık Kredileri' tanıtım toplantısı Akra Hotel'de tarım sektörünün temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, kullandırdıkları krediler ve seracılık kredisinin detaylarını anlattı.

3 MİLYON ÜRETİCİYE KREDİ

Bankanın 2011- 2018 yılları arasında 3 milyon üreticiye kredi kullandırdığını ve kredisi devam eden kişi sayısının 676 bin olduğunu belirten Ferhat Pişmaf, kredilerin yüzde 55'inin 50 bin TL'den düşük, yüzde 78'inin 100 bin TL'den düşük, yüzde 94'ünün de 250 bin TL'den düşük olduğunu açıkladı. Pişmaf, kredi geri dönüş oranının ise yüzde 98,5 olduğunu belirterek, takipteki kredi oranlarının yüzde 1,5, tarım sektöründe diğer bankalarla birlikte takipteki kredi oranının yüzde 3,7 olduğunu söyledi.

ÖRTÜALTI ÜRETİM 752 BİN DEKARA YÜKSELDİ

Türkiye'de 2011 yılında 611 bin 451 dekar olan örtüaltı üretim alanının 2017 yılı sonu itibarıyla yüzde 23'lük artışla 752 bin 168 dekara yükseldiğini aktaran Pişmaf, bunların 355 bin dekarının plastik, 85 binin cam, 119 bininin yüksek tünel, 191 binin de alçak tünel olduğunu anlattı. Seraların yüzde 95'inin topraklı, yüzde 52'sinin ısıtmalı olduğunu da belirten Pişmaf, ısıtmalı seraların da yaygın olarak kömür ve sobalı olduğunu kaydetti.

TÜRKİYE'NİN BÜTÜN İLLERİNDE SERA VAR

Türkiye'nin hemen her ilinde örtüaltı tarım yapıldığına dikkat çeken Ferhat Pişmaf, en yoğun illerin ise Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Muğla, Aydın, İzmir, Burdur, Isparta ve Samsun olduğunu söyledi. Pişmaf, Afyonkarahisar, Denizli gibi İç Ege illerinde, bazı İç Anadolu kentleri ile Van, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi illerde de jeotermal enerjili sera atılımları olduğunu dile getirdi.

SERALARIN YARISI DOMATES

Türkiye'de 2017 yılında seralarda toplam 7,9 milyon ton üretim olduğunu kaydeden Pişmaf, üretimin yüzde 96'sının sebze olduğunu belirtti. Pişmaf, toplam üretimin 3 milyon 829 bin tonla yüzde 49'unun domates, 1 milyon 121 bin tonla yüzde 14'ünün hıyar, 791 bin tonla yüzde 10'unun karpuz, 704 bin tonla yüzde 9'unun biber, 344 bin tonla yüzde 4'ünün patlıcan, 321 bin tonla yüzde 4'ünün muz, 219 bin ton kabak, 185 bin ton kavun, 155 bin ton çilek, 86 bin ton marul, 47 bin ton fasulye ve 55 bin ton da içerisinde üzüm, ahududu gibi ürünlerin dahil olduğu çeşitli sebze ve meyve türlerinin bulunduğunu söyledi.

SON 4 YILDA 4,1 MİLYAR TL KREDİ

Antalya'da son yıllarda sahil ve ovada domates olmadığı dönemlerde yayla seracılığına kayış olduğuna dikkati çeken Ferhat Pişmaf, Ziraat Bankası'nın 2014- 2018 döneminde örtüaltı konusunda toplam 4,1 milyar TL kredi kullandırdığını, bunun yüzde 50'sinin Antalya'ya olduğunu açıkladı. Pişmaf, bu kredi toplamının yüzde 81'inin Akdeniz, yüzde 10'unun ise Ege bölgelerinde olduğunu vurguladı.

SERACILIK PAKETİ NEDEN ÇIKTI?

Ziraat Bankası'nın yeni seracılık paketinin neden çıktığını da açıklayan Ferhat Pişmaf, şöyle dedi:

"770 bin dönüm örtüaltı var. 350- 400 bin dönümü Örtüaltı Kayıt Sistemi'ne (ÖKS) kaydolmuş ve kenarda duranlar da var. İklim değişiyor, havalar ısınıyor ve doğaya bağlı riskleri minimize etmenin bir yolu da üretimi örtüaltına almaktır. Dünyada da bu şekilde gelişiyor. Bizim ülkemiz cennet gibi 4 mevsim aynı anda yaşanabiliyor. Hatta Antalya'nın bir tarafına gidiyorsunuz kar var, diğer tarafta denize girebiliyor. Hortum, dolu ve mevsim ortalamalarının üzerindeki yağışlarda riskler artıyor. Amacımız örtüaltı tarımın geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. Kapasite kullanımının artırılması, atıl seraların modernize edilmesi, üretime kazandırılması. Jeotermal kaynakların tarımsal üretimde daha etkin ve verimli kullanılması."

10 MİLYON TL ÜST LİMİT, FAİZ YÜZDE 8,25

Kredinin yatırım ve işletme olarak ikiye ayrıldığını belirten Pişmaf, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurulu seraların satın alımı, modernizasyon ve onarımı, ısıtma soğutma, sulama, nemlendirme vb. sistemler. Serada kullanılan her türlü ekipmanlar. Kullanım ömrü 24 aydan fazla olan demirbaşlar. Yatırım kredisi yüzde 75'ine kadar orta ve uzun vadeli kredi kullandırılacak. 2 yıla kadar anapara ödemesiz, işletme kredilerindeki vade süresi ise 14 ay. 2020 yılına kadar geçerli olacak kredi kullanımında 10 milyon TL'ye kadar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sübvansiyonuyla faiz oranı yıllık yüzde 8,25 olacak. Ziraat Bankası bu kapsamda, 1 yıla kadar vadeli kredilere yıllık yüzde 8, 1- 4 yıl arası vadeli kredilere yüzde 10, 4 yıldan uzun vadeli kredilere ise yüzde 11 faiz oranı uygulamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın faiz desteği sonrasında üreticiler azami yüzde 8,25 faiz oranıyla uzun vadeli kredi kullanarak yatırım yapma imkanı bulabilecekler."

KREDİ ŞARTLARI NELER?

Kredi şartlarını da açıklayan Ferhat Pişmaf, "Asgari bir dönümlük kapalı alan. ÖKS'ye kayıt. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaylı proje. Sübvansiyon uygulaması 10 milyon TL'ye kadar kredi için geçerli. Yatırım dönemi 12 ay. Yatırım dönemi bitince işletme dönemi indirim oranları geçerli. 10 milyon TL'nin üzerindeki kredilerin faizi piyasa koşullarına göre. 1 dönüm sera maliyeti plastik örtü yüksek tünel 40- 80 bin TL. Modern teknolojik sera 240- 360 bin TL. 10 milyon TL yatırımla 125- 250 dönüm plastik yüksek tünel, 30- 40 dönüm teknolojik sera yapılabilir. Ayrıca kredi değerlendirmesinde yapı ruhsatı aranması uygulanmasını kaldırdık. Artık kredilerde aramıyoruz. Bakanlıklar da mevzuatı değiştiriyor. Bilhassa Adana, Mersin ve Antalya'nın en çok merak ettiği unsur" diye konuştu.

- Antalya

Kaynak: DHA