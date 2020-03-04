Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan - Emekli aylığı promosyon ödemeleri
Katılımcılar Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın konuşması Protokol imza töreni Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın soruları yanıtlaması SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ve Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın salondan ayrılması ANKARA...
Katılımcılar
Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın konuşması
Protokol imza töreni
Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın soruları yanıtlaması
SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ve Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın salondan ayrılması
ANKARA - SGK ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalandı. (2)
Kaynak: AA