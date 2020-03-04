Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan - Emekli aylığı promosyon ödemeleri
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Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan - Emekli aylığı promosyon ödemeleri

Katılımcılar Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın konuşması Protokol imza töreni Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın soruları yanıtlaması SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ve Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın salondan ayrılması ANKARA...

04.03.2020 11:57 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:02
Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan - Emekli aylığı promosyon ödemeleri

Katılımcılar

Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın konuşması

Protokol imza töreni

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın soruları yanıtlaması

SGK Başkan Vekili ve Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan'ın salondan ayrılması

ANKARA - SGK ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalandı. (2)

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan - Emekli aylığı promosyon ödemeleri
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