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Ziraat Bankası Olağan Genel Kurul Toplantı'sı yapıldı

T.C Ziraat Bankası Anonim Şirketi (Ziraat Bankası) Olağan Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Ziraat Bankası Olağan Genel Kurul Toplantı'sı yapıldı
12.06.2020 23:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 23:58

T.C Ziraat Bankası Anonim Şirketi (Ziraat Bankası) Olağan Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı.

Ziraat Bankasının, bugün gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Toplantı kapsamında bankanın yönetim kurulu ve yönetim kurulu komitelerinin görev dağılımları da belirlendi.

Buna göre, Yönetim Kurulu Üyelerinden Dr. Ahmet Genç, Hüseyin Aydın, Feyzi Çutur, Mehmet Nihat Ömeroğlu, Mahmut Kaçar, Serruh Kaleli, Yusuf Bilmez ve Faruk Çelik'in görevlerine devam etmelerine, Yusuf Dağcan'ın yerine ise Veysi Kaynak'ın üç yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Prof. Dr. Gülnur Aybet ve Fatih Mehmet Doğan'ın Denetim Kurulu üyeliklerindeki görevlerine devam etmeleri karalaştırıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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