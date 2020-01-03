Ziraat Bankası'nın tarımsal kredi limitleri arttı, yeni kriterler getirildi
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 2020-2022 döneminde 3 yıl uygulayacağı düşük faizli tarımsal kredilerin limitleri ve kriterleri yeniden belirlendi.
03.01.2020 08:36 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:36
Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'nin 2020-2022 döneminde 3 yıl uygulayacağı düşük faizli tarımsal kredilerin limitleri ve kriterleri yeniden belirlendi.Kredi limitlerinde artış sağlanırken, faiz indirim oranları belli kriterlere bağlandı. Kriterlere uymayanlar yüksek faiz ödeyecek.
Kaynak: Dunya.com