Ziraat Bankası'ndan resmi açıklama yapıldı mı? Ziraat Bankası mobil neden açılmıyor? Ziraat Bankası uygulama ne zaman açılır?

Ziraat Bankası mobil uygulamasının açılmamasının ardından vatandaşlar Ziraat Bankası'ndan resmi açıklama geldi mi? Ziraat Bankası resmi açıklama yaptı mı? merak ediyor. Twitter'da kullanıcılar Ziraat Bankası mobil uygulamasının açılmadığı yönünde yorumlar yapıyor. Peki, konu ile ilgili Ziraat Bankası tarafından resmi bir açıklama geldi mi? Ziraat Bankası resmi açıklama yapıldı mı? Ziraat Bankası ne zaman açılır? Ziraat mobil neden çöktü, neden açılmıyor?

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ZİRAAT BANKASI SORUN MU YAŞANIYOR?

Ziraat mobil uygulamasına erişim sağlanamazken, bazı Ziraat ATM'lerinde de işlem yapılamadığı öğrenildi. Ziraat Bankası müşterileri, internet bankacılığından hesap bilgilerine ulaşmak için giriş yaptığında işlem banka tarafından reddedildi. Bazı müşteriler, "Özür dileriz işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısı alırken bazı müşteriler ise "İnternet bağlantınızda sorun yaşıyor olabilirsiniz. Lütfen internet bağlantınızı kontrol ettikten sonra tekrar deneyiniz" bildirimi aldı.

ZİRAAT BANKASI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2 gün önce de mobil uygulamada sorun yaşanmıştı. Bugün de aynısı oldu. Fakat 2 gündür Ziraat Bankası resmi hesaplarından bir açıklama, duyuru paylaşılmadı.

Twitter'da bazı kullanıcıların yorumları şu şekilde:

ZİRAAT BANKASI NE ZAMAN AÇILIR?

Henüz uygulamanın geri ne zaman açılacağı bilinmiyor. Fakat Ziraat Bankası mobil uygulamada güncelleme yapıldığı için bazı sorunlar yaşandığı söyleniyor. 2 gün önceki sorunda gün içinde mobil uygulama geri açılmıştı. Fakat bugün için henüz bir bilgi yer almadı. Henüz resmi bir açıklama gelmedi.

GÜNCELLEME! RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!