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Ziraat Bankası'ndan çiftçilere elektrik, su borcu kredisi

Ziraat Bankası, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları elektrik ve su nedeniyle biriken borçlarını uygun koşullarda ödeyebilmelerine imkan sağlayacak yeni bir kredi uygulaması başlattı.

Ziraat Bankası'ndan çiftçilere elektrik, su borcu kredisi
22.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 17:41

Ziraat Bankası, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerinde kullandıkları elektrik ve su nedeniyle biriken borçlarını uygun koşullarda ödeyebilmelerine imkan sağlayacak yeni bir kredi uygulaması başlattı. 

Söz konusu kredi ile halen tarımsal üretim yapan ve resmi aboneliği olan çiftçiler, birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını kapatacak ve borçlarını Bankaya 36 ay vadeli olarak ödeyebilecekler. 

Böylece, bir yandan üreticilerin birikmiş borçlarını daha makul bir sürede ödemelerine imkan verilecek, bir yandan da tarımsal üretim faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesine katkı sağlanacak.

Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Ferhat Pişmaf, "çiftçilerimize güçlü şekilde finansal destek vermeye devam ediyoruz. Bu kredi ile çiftçilerimiz birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını tek seferde kapatacak; buna ilişkin kredi borçlarını uygun bir faiz oranı ile 36 aylık süre içinde ödeyebilecekler. Kredinin faiz oranı vade boyunca sabit olacak. Üreticimiz krediyi çekerken ne kadar geri ödeme yapacağını da bilecek. Kredi ödeme dönemleri, üreticilerimizin hasat ve gelir elde etme dönemine uyumlu olarak belirlenecek. Hedefimiz, üreticilerimizin elektrik ve su borçları nedeniyle "elektriğim, suyum kesilir mi?" endişesi duymadan üretimlerine devam etmelerine katkı sağlamak. Üreticilerimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bu vesile ile tüm üreticilerimizin Ramazan Bayramlarını şimdiden kutluyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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