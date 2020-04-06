Ziraat Bankası'ndan "çalışma saatleri değişmedi" açıklaması Kırbaş, "Şubelerimiz salgın öncesinde olduğu gibi yine 09.00-17.00 saatlerinde tam zamanlı olarak müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyor.

Kırbaş, "Şubelerimiz salgın öncesinde olduğu gibi yine 09.00-17.00 saatlerinde tam zamanlı olarak müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyor. Alınan tedbirlerle uyumlu olarak biz de bugünden itibaren şubelerimize müşterilerimizi maskeli olarak kabul ediyoruz." dedi. Kaynak: Dunya.com