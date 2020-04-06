SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Ziraat Bankası'ndan "çalışma saatleri değişmedi" açıklaması - Ekonomi
Ziraat Bankası, Türkiye, ATM, CEO, Ekonomi

Ziraat Bankası'ndan "çalışma saatleri değişmedi" açıklaması

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, şubelerin salgın öncesinde olduğu gibi 09.00-17.

06.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:26
Ziraat Bankası'ndan

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, şubelerin salgın öncesinde olduğu gibi 09.00-17.00 saatlerinde tam zamanlı olarak müşterilere hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, müşterilerin işlem yapmak için görece daha az yoğun olan öğleden önceyi tercih edebileceğini bildirdi.

Kırbaş, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüs (Kovid-19) salgınının günlük yaşantıya etkilerini en aza indirmek ve hayatın akışının devam etmesini sağlamak amacıyla şubelerdeki faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürdüklerini vurguladı.

Bu zor zamanlarda üzerilerine düşen önemli görevler olduğunu belirten Kırbaş, "Bu görevleri hakkıyla yerine getirebilmek ve ülkemize destek olabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Müşterilerimize işlemlerini öncelikli olarak dijital kanallar üzerinden yapmalarını öneriyoruz, ancak işin doğası gereği bazı işlemler sadece şubelerden yapılabiliyor veya müşterilerimiz bir nedenle şubeye gelmek zorunda kalabiliyor. Böyle zamanlarda müşterilerimize ihtiyaç duydukları finansal desteği verebilmek her zamankinden daha önemli." ifadelerini kullandı.

Kırbaş, şubelerin salgın öncesinde olduğu gibi yine 09.00-17.00 saatlerinde tam zamanlı olarak müşterilere hizmet vermeye devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sadece 12.30 -13.30 saatlerinde bir saatlik öğle yemeği arası için kapalıyız. Salgın öncesi dönemde müşterilerimizin bankacılık işlemleri için şubelerimizi ziyaret saatlerinde eşit bir dağılım bulunuyordu. Ancak bu dönemde şubelerimizde öğleden önce görece daha az işlem yapılıyor. Müşterilerimizin bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için öğleden öncesinde 09.00-12.30 saatlerinde 3,5 saatlik önemli bir zaman var. Bu nedenle şubeye gelmek zorunda olan müşterilerimiz öğleden önceyi tercih edebilir. Bu husus sosyal mesafenin korunması açısından da önem taşıyor. İşlem yapacak müşteri sayısının günün saatlerine eşit dağılması müşterilerimiz arasında sosyal mesafenin korunmasına da yardımcı oluyor."

"Şubelerimize müşterileri maskeli olarak kabul ediyoruz"

Ali Kırbaş, koronavirüsle mücadele için alınan tedbirler kapsamında vatandaşların toplu olarak bulunduğu market, pazar yeri gibi alanlarda maske zorunluluğu getirildiğini anımsatarak, "Alınan tedbirlerle uyumlu olarak biz de bugünden itibaren şubelerimize müşterilerimizi maskeli olarak kabul ediyoruz. Sağlık çalışanları başta olmak üzere, güvenlik güçleri, bankacılık sektörü çalışanları, lojistik firmaları çalışanları, gıda tedarik zincirinde çalışanlar gibi birçok sektör çalışanı salgın hastalık riskine rağmen fedakarca görev yapıyor. Bu fedakarca çalışmaları için hepimiz onlara teşekkür borçluyuz." değerlendirmelerini yaptı.

Bu dönemde müşterilerini dijital kanallara yönlendirebilmek için yeni imkanlar sunduklarını belirten Kırbaş, şunları ifade etti:

"İlk olarak ATM'lerden para çekme limitini 5 bin liraya yükselttik. Ayrıca diğer banka ATM'lerinden yapılacak para çekme, para yatırma ve bakiye sorma işlemleri de bu dönemde ücretsiz. Ziraat Mobil, Ziraat İnternet Şubesi, ATM'lerimiz ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılacak EFT ve havale işlemlerinden bu dönem içerisinde ücret almayacağız. Bankkart ile yapılacak temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 250 lira. Müşterilerimiz Ziraat Bankası ATM'lerinden QR kod teknolojisiyle hızlı ve temassız bir şekilde para çekebilirler. Western Union ile yurt dışına para transferi işlemleri de şubeye gelmeksizin Ziraat Mobil ve Ziraat İnternet şubesi üzerinden gerçekleştirilebilir. Ayrıca kredi kartı, kredili mevduat hesabı veya bireysel kredisinin ertelenmesini isteyen müşterilerimiz başvurularını SMS ile yapabilirler. Temel İhtiyaç Destek Kredisi için web sitemiz veya Ziraat Mobil üzerinden başvurabilir."

Kırbaş, salgının önlenebilmesi için bireysel izolasyona ve sosyal mesafeye azami ölçüde dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, müşterilere şubeye gelmek yerine dijital kanallarından işlem yapmaları önerisinde bulundu.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi Ekonomi
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı Ekonomi
Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımına ilişkin sonuçlar açıklandı
IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı Ekonomi
IMF, koronavirüs salgınına karşı 1 trilyon dolar hazırladı
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak Ekonomi
E-ticaret devi Hepsiburada, 5 bin kişiyi işe alacak
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi Ekonomi
İcra takiplerinin durmasının ardından nafaka ile ilgili herkesin merak ettiği soruya yanıt geldi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı Ekonomi
İBB salgın nedeniyle sosyal yardım miktarını 401 milyon liraya arttırdı
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Son dakika: VakıfBank 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledi
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Son dakika: Fitch Ratings'den güzel haber: Türkiye büyümesini sürdürecek
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın tarihin en yüksek seviyesinde! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Yazlık ekim yapılabilecek 21 ilde tohumun yüzde 75'i üreticiye hibe olarak verilecek
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Son Dakika: Üniversite öğrencilerinin Nisan ayı burs ve kredi ödemeleri yatırılmaya başlandı
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı tezgahta yarım saate tükeniyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kilosu 130 liradan satılan kuzugöbeği mantarı tezgahta yarım saate tükeniyor
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Milyonlarca emeklinin ikramiye ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum
Dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
Türkiye yurt dışında bilet parası bulamayan vatandaşını geride bırakmadı
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı şu anda 300-400 adet
Koronavirüs salgınında işçi çıkarmama kararı alan Toyota'nın CEO'su Ali Haydar Bozkurt: Elimizdeki araç sayısı...
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Honda ve General Motors anlaştı! Birlikte elektrikli araç üretecekler
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Putin'den koronavirüs itirafı: Rusya ekonomisi zor durumda
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Dilan Çıtak Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Lionel Messi Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kaza Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Ziraat Bankası'ndan "çalışma saatleri değişmedi" açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 16:44:35. #1.14#
title