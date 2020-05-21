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Ziraat Bankası'ndan 2. el araç satışlarında ödeme sistemi

Ziraat Bankası, İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında, taşıtın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı ve güvenli bir şekilde el değiştirmesini sağlayan "Güvenli Ödeme Sistemi"ni uygulamaya aldı.

Ziraat Bankası'ndan 2. el araç satışlarında ödeme sistemi
21.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 21.05.2020 15:22

Ziraat Bankası, İkinci el motorlu kara taşıtı alım satımında, taşıtın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı ve güvenli bir şekilde el değiştirmesini sağlayan "Güvenli Ödeme Sistemi"ni uygulamaya aldı. 

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Noterler Birliği Bilişim Sistemi ile entegre olarak çalışan söz konusu sistem sayesinde noterler bünyesinde gerçekleştirilen araç alım-satım işlemlerine ilişkin tutarların ödenmeme riski ortadan kaldırılarak dolandırıcılık girişimleri önlenecek ve artık tarafların nakit taşıma zorunluluğu da bulunmayacak" denildi.

Ziraat Bankası Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş "Güvenli Ödeme Sistemi ile Ziraat Bankası müşterilerine 2. el araç alış satışlarında onların hayatını kolaylaştıran bir çözüm sunuyoruz. Bu sistemle müşterilerimiz taşıt alım satım işlemlerini hızlı, kolay ve güvenli bir şekilde yapabilecek" dedi.Türkiye'de günlük 30 bin civarında İkinci el araç alım satım işlemi gerçekleştiğini belirten Kırbaş, "Güvenli Ödeme Sistemi'nin kullanımıyla araç alış-satış işlem sürelerinin kısalmasına ve dolayısıyla noterliklerde yaşanan yoğunluğun azaltılmasına da katkı sağlanacak. Güvenli Ödeme Sistemi, içinden geçmekte olduğumuz salgın döneminde para ile teması sıfırlaması açısından da ayrıca önemlidir" dedi.

Ödeme ve tahsilat çözümleri başta olmak üzere Bankacılık Operasyon çözümlerinde yıllardır sektöre yön veren banka olduklarını belirten Kırbaş, Türkiye Noterler Birliği'nin müşterilerin hayatını kolaylaştırmak adına güvenli ödeme projesinde kendilerine sürekli destek olduğunu ve önemli katkılar sunduğunu, verimliliği artıracak ve riskleri yönetmeye yardımcı olacak benzer projelerde de Türkiye Noterler Birliği ile çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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